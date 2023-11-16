Выяснилась причина всех бедствий 74-летней Пугачевой — правду раскрыла Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян, известная российская журналистка, высказала свое мнение о личной жизни Аллы Пугачевой и обвинила ее мужа, Максима Галкина*, в проблемах 74-летней певицы.

Симоньян заявила, что причиной бедствий является выбор Пугачевой в пользу брака с молодым Галкиным*. Она выразила сожаление, что у Примадонны сложилась такая судьба, утверждая, что у нее в жизни были хорошие мужчины, но такой выбор был ее собственным решением.

«То, что с поседним браком с мальчиком ей не повезло, это ее выбор. Ну кто ж ее заставлял?», - сообщила Симоньян в передаче «Ч. Т. Д.».

* Включен в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.