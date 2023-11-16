Информинг » Знаменитости » Выяснилась причина всех бедствий 74-летней Пугачевой — правду раскрыла Маргарита Симоньян

Выяснилась причина всех бедствий 74-летней Пугачевой — правду раскрыла Маргарита Симоньян

Image 16+
Выяснилась причина всех бедствий 74-летней Пугачевой — правду раскрыла Маргарита Симоньян
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Маргарита Симоньян, известная российская журналистка, высказала свое мнение о личной жизни Аллы Пугачевой и обвинила ее мужа, Максима Галкина*, в проблемах 74-летней певицы.

Симоньян заявила, что причиной бедствий является выбор Пугачевой в пользу брака с молодым Галкиным*. Она выразила сожаление, что у Примадонны сложилась такая судьба, утверждая, что у нее в жизни были хорошие мужчины, но такой выбор был ее собственным решением.

«То, что с поседним браком с мальчиком ей не повезло, это ее выбор. Ну кто ж ее заставлял?», - сообщила Симоньян в передаче «Ч. Т. Д.».

* Включен в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.

Информационное агентство «Informing»

Максим Галкин показал на новом фото, как выглядит его подросшая дочь Лиза

Максим Галкин показал на новом фото, как выглядит его подросшая дочь Лиза

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Администрация президента и богатые опекуны в России: Ани Лорак «вышла сухой из воды»

Сегодня, 13:47

Вот это новость: Валерий Леонтьев вернуться на сцену в 2024 году

Сегодня, 11:55

Певец Рыбин заявил, что они с Сенчуковой обозлились на эмигрировавшую Пугачеву

Сегодня, 11:55

Хлестают вениками: Пышногрудую Анну Семенович застали в бане сразу с двумя мужчинами

Сегодня, 09:44

Выяснилась причина всех бедствий 74-летней Пугачевой — правду раскрыла Маргарита Симоньян

Сегодня, 09:34

«Она не твоя»: Полуголую любовницу Константина Меладзе засекли в обнимку с высоким брюнетом

Сегодня, 09:25

Разбитый нос, змазанная кровь по лицу: Чулпан Хаматова не на шутку напугала поклонников

Сегодня, 08:49

Тоже ошибаюcь: Певица Анна Асти опозорилась на своем концерте в Набережных Челнах

Сегодня, 00:36

Аллу Пугачеву выдвигают в президенты РФ: что на это ответили россияне

Вчера, 20:12

Составлен список знаменитостей, пожалевших о пластических операциях

Вчера, 19:23

Грандиозное возвращение: Валерий Леонтьев бросил солнечное Майами и вернулся в Москву

Вчера, 17:12

С кем поведёшься, от того и наберёшься: Марат Башаров признался в экстрасенсорных способностях

Вчера, 16:38

Фаворитка Пугачевой Круглова назвала певца SHAMAN'a «продюсерским проектом»

Вчера, 13:58

«Дешевка»: Лолита назвала Разина падалью и пообещала ему большие проблемы в России

Вчера, 13:41

Народный артист России Назаров раскритиковал поведение Макаревича

Вчера, 13:35

На замок Пугачевой в деревне Грязь найден покупатель

Вчера, 10:39

Стали известны ценник и райдер Меладзе за выступление в Москве

Вчера, 10:34

Российских зрителей возмутил финал телесериала «Мосгаз»

Вчера, 10:31

Пугачевой подсказали, как можно вернутся на российскую сцену: Дать в Москве концерт

Вчера, 10:00

Как сложилась судьба у звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой: страшное ДТП и эмиграция

Вчера, 00:15

Новости партнеров
2023
ru-RU