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Российская модель Ирина Шейк примерила маскулинный образ и изменилась до неузнаваемости

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Российская модель Ирина Шейк примерила маскулинный образ и изменилась до неузнаваемости
Знаменитости
Источник фото: @irina_sheyk_kz

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для издания «Re-Edition». В своих соцсетях она опубликовала фото, на которых предстала в маскулинном образе, отбросив мягкость и женственность, пишет Вечерний курьер. 

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Этими фото модель мирового уровня показала, что ее не страшат перемены ни во внешности, ни в жизни. 

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Шейк удалось талантливо перевоплотиться 

Шейк удалось талантливо перевоплотиться ради эффектных снимков. Во время фотосессии она продемонстрировала брутальную маскулинность с байкерской эстетикой, примерив на себе полдюжины образов. 

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При этом на некоторых фото звезда обложек модных журналов применила ярко-зеленый макияж, а также примерила на себе белый парик с черной майкой. Резкие и кардинальные перевоплощения героини глянца сделали ее непохожей на себя. 

Информационное агентство «Informing»

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