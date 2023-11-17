Российская модель Ирина Шейк примерила маскулинный образ и изменилась до неузнаваемости

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для издания «Re-Edition». В своих соцсетях она опубликовала фото, на которых предстала в маскулинном образе, отбросив мягкость и женственность, пишет Вечерний курьер.

Этими фото модель мирового уровня показала, что ее не страшат перемены ни во внешности, ни в жизни.

Шейк удалось талантливо перевоплотиться

Шейк удалось талантливо перевоплотиться ради эффектных снимков. Во время фотосессии она продемонстрировала брутальную маскулинность с байкерской эстетикой, примерив на себе полдюжины образов.

При этом на некоторых фото звезда обложек модных журналов применила ярко-зеленый макияж, а также примерила на себе белый парик с черной майкой. Резкие и кардинальные перевоплощения героини глянца сделали ее непохожей на себя.