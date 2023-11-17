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Опубликованы имена людей, которым Алла Пугачева помогла стать известными

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Опубликованы имена людей, которым Алла Пугачева помогла стать известными
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugachevva

Путь на сцену для Аллы Пугачевой не был легким, но она смогла заявить о себе и стать Примадонной российской эстрады, потому как она была сильной и властной женщиной в мире шоу-бизнеса. 

Журналисты портала NEWS.RU недавно опубликовали имена людей, которым Пугачева помогла добиться вершин.

Моисеев покорил сердце Пугачевой

Длительное время Примадонна сотрудничала и дружила с Борисом Моисеевым. Еще в 1980-х годах он выступал на шоу Лаймы Вайкуле в Юрмале и подарил со сцены Алле Пугачевой розу, которая находилась в тот момент в зрительном зале. Этот случай покорил сердце звезды и они с Моисеевым даже записали совместный трек «Две свечи».

Тажке пробиться на сцену помогла звезда и SHAMANу, который 10 лет назад принимал участие в проекте «Фактор А». Она отметила его вокальные данные и вручила премию «Золотая звезда Аллы». Сегодня Пугачева и дальше продолжает восторгаться SHAMANом и даже использует его цитаты в своей речи.

Следующий кого Примадонна сделала известным - это Филипп Киркоров. В то далекое время он принимал участие в «Рождественских встречах», организатором которых была Пугачева.

«Я вспоминаю все, что с ней связано, только с добром и благодарностью. Это были невероятно интересные десять лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы мужчин. Но повезло мне», — сказал как-то Киркоров.

Среди других артистов, которым Пугачева помогла обрести популярность, находятся стилист Сергей Зверев, гитарист Владимир Кузьмин и певец Марк Тишман.

Информационное агентство «Informing»

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