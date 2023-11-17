Актер Ярмольник появился на премьере фильма «Дворец», но отказался общаться с журналистами

Актер Леонид Ярмольник снова появился в обществе Оксаны Афанасьевой после многочисленных слухов о его эмиграции из России. Он приехал на премьеру фильма «Дворец» в компании своей жены, демонстрируя единство и поддержку друг друга.

Ранее в сети появилась информация о возможном переезде артиста за границу, но в итоге стало известно, что он остался в России. Ярмольник и его супруга позировали фотографам, держась за руки, однако сам актер избегал контакта с представителями СМИ и не выражал желания давать интервью.

Добавим, что актер продолжает работать в театре «Современник». Он регулярно принимает участие в спектаклях столичного культурного учреждения.