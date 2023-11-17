Басков спровоцировал слухи о новом романе: молодая длинноногая блондинка

Исполнитель Николай Басков вызвал интерес в сети из-за слухов о возможном новом романе. Артист был замечен в компании молодой блондинки после юбилейного концерта Лолиты Милявской.

По информации СМИ, Басков и блондинка покинули мероприятие через служебное помещение и уехали на одном автомобиле. Артист прощался, исполнив хит «Золотая чаша».

Партнершей артиста оказалась длинноногая модель, экс-участница телешоу «Холостяк» Илона Котелюх, которая является матерью сына и дочери от бизнесмена Николая Саркисова и воспитывает дочь от 27-летнего Никиты Расколова.