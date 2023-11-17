Бородина посоветовала изменившейся после пластики Боне надеть намордник

Ксения Бородина на мероприятии весело пошутила, увидев девушку в ажурной маске, напоминающей намордник. Заигравшись в остротах, ведущая высказала оскорбительную шутку в сторону коллеги Виктории Бони.

«Я думала, что это Боня! Ей надо было в свое время такое,» - сказала Бородина с ухмылкой.

Ранее Ксения высказывала критику в адрес пластических операций, проводимых Викторией. По её мнению, Боня не способна принять себя и поэтому прибегает к изменениям внешности, превращая это в своеобразный культ в социальных сетях.