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Бородина посоветовала изменившейся после пластики Боне надеть намордник

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Бородина посоветовала изменившейся после пластики Боне надеть намордник
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Ксения Бородина на мероприятии весело пошутила, увидев девушку в ажурной маске, напоминающей намордник. Заигравшись в остротах, ведущая высказала оскорбительную шутку в сторону коллеги Виктории Бони.

«Я думала, что это Боня! Ей надо было в свое время такое,» - сказала Бородина с ухмылкой.

Ранее Ксения высказывала критику в адрес пластических операций, проводимых Викторией. По её мнению, Боня не способна принять себя и поэтому прибегает к изменениям внешности, превращая это в своеобразный культ в социальных сетях.

Информационное агентство «Informing»

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