Брежнева решилась на откровенное признание после болезненного развода с Меладзе: «Лучше рискнуть»

Вера Брежнева взяла на себя смелость и откровенно призналась в своих социальных сетях, что в период своего брака с Константином Меладзе она притворялась:

«Невозможно всех осчастливить, оставаясь верным себе. Но лучше рискнуть, оказаться непонятым, чем быть любимым и притворяться тем, кем на самом деле не являешься«, - написала экс-солистка »ВИА Гры».

Многие поклонники интерпретировали этот пост как признание того, что Вера, возможно, играла роль удобной супруги ради своей выгоды.

Некоторые считают, что она получила заслуженные последствия, учитывая долгий роман с женатым продюсером, проводимый за спиной его законной жены.