Парламентарий Елена Драпеко поделилась своим негодованием по поводу двойных стандартов, которые, по ее мнению, проявляют некоторые артисты, уехавшие за границу. В частности, она резко высказала недовольство отношением к Андрею Макаревичу*, Анатолию Белому и Максиму Галкину*, которые осудили спецоперацию на Украине, но высказывают поддержку Израилю в конфликте с Палестиной.

Драпеко подчеркнула, что для нее эти артисты утратили интерес, и она не желает комментировать их поступки. Вместо этого она выразила уважение к тем артистам, которые поддерживают свою страну в сложные моменты, упомянув Олега Газманова, Чичерину, и Олега Чернова, выступающих на Донбассе.

Акцентируя внимание на тех, кто оказывает поддержку российским военным на фронте, депутат высказала свою позицию относительно уехавших артистов, которые, по ее мнению, утратили свое значение в обществе.

* признан иноагентом на территории РФ



