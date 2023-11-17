Достойная замена Волочковой: 43-летняя Юлия Барановская выложила фото без трусов из бани

Балерина Анастасия Волочкова известна своей любовью к бане, где она часто делится голыми фотографиями. Похоже, телеведущая Юлия Барановская решила подражать ей, удивив своих поклонников голыми снимками в бане.

На фотографии 43-летняя Юлия предстала в купели, полностью обнаженной, прикрываясь лишь вениками. Поклонникам не понравились эти фото. Они написали, что матери троих детей стоило бы вести себя немного скромнее.

Несмотря на критику со стороны подписчиков, мнение телеведущей остается неизменным, и она предпочитает не вступать в словесные споры с недоброжелателями.