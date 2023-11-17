Катя Лель озвучила «пророчество» инопланетян о событиях в России и мире

Певица Катя Лель утверждает, что периодически вступает в контакт с инопланетянами, которые оказывают влияние на ее голосовые связки.

В интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым она поделилась некоторыми подробностями. Певица появилась в программе «Жизнь и судьба».

Она сообщила, что пришельцы советуют потерпеть еще год.

«Говорят, что надо еще годик потерпеть», – ответила Катя Лель на вопрос ведущего о том, что пришельцы говорят ей о событиях в России и мире.

Телеведущий выразил свою тревогу по поводу этого прогноза, поддерживая точку зрения певицы.