Короткая мини-юбка и стройные ноги: Александр Петров впервые вывел в свет молодую жену

Актер Александр Петров впервые появился на публике в сопровождении своей молодой жены Виктории. Пара явилась на премьеру фильма «Дворец».

Александр Петров радостно улыбался и охотно позировал фотографам, демонстрируя хорошее настроение. Артист был одет в классический стиль: черные брюки, пиджак и водолазку.

Его жена Виктория выбрала черный жакет и белую мини-юбку юбку. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Александр и Виктория поженились 15 сентября, и, как заявил артист, они познакомились на улице.