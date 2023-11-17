Он её старше на 46 лет: новая возлюбленная родила от женатого Алексея Учителя ребенка

Отечественные средства массовой информации пишут о том, что женатый режиссер Алексей Учитель вновь стал отцом. Как сообщают источники, еще два года назад у него родилась девочка.

Ребенок появился на свет от его ученицы Софьи Мелединой, которая младше его на целых 46 лет. При этом молодая мама не афиширует этого, как и Юлия Пересильд, которая родила от режиссера двух детей.

На днях пара вместе появилась на людях. Они посетили премьеру фильма «Нина», хотя и старались не привлекать внимание публики.

Но самое, пожалуй, интересное, что Учитель не развелся со своей женой. От Киры Саксаганской у него есть взрослый сын Илья.