«Отвечай или проиграл»: Скандальный блогер Шарлот возвращается в РФ для поединка с SHAMAN

Скандальный блогер Эдуард Шарлот вызвал исполнителя SHAMAN на музыкальную дуэль. В своем вызове он предложил Ярославу Дронову (настоящее имя артиста) встретиться в комнате и продемонстрировать свои творческие способности на фортепиано.
Шарлот заявил, что дуэль будет проходить в несколько этапов, где они будут демонстрировать свое мастерство на музыкальных инструментах, сочинять композиции и представлять вокальные данные без использования фонограммы. В вызове блогер выразил сомнения в том, что SHAMAN является автором песен и композитором, пригрозив последствиями, если он не ответит на вызов.