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«Отвечай или проиграл»: Скандальный блогер Шарлот возвращается в РФ для поединка с SHAMAN

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«Отвечай или проиграл»: Скандальный блогер Шарлот возвращается в РФ для поединка с SHAMAN
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Скандальный блогер Эдуард Шарлот вызвал исполнителя SHAMAN на музыкальную дуэль. В своем вызове он предложил Ярославу Дронову (настоящее имя артиста) встретиться в комнате и продемонстрировать свои творческие способности на фортепиано.

Шарлот заявил, что дуэль будет проходить в несколько этапов, где они будут демонстрировать свое мастерство на музыкальных инструментах, сочинять композиции и представлять вокальные данные без использования фонограммы. В вызове блогер выразил сомнения в том, что SHAMAN является автором песен и композитором, пригрозив последствиями, если он не ответит на вызов.

«В проплаченных источниках везде пишут, что ты автор песен и композитор. Я не признаю в тебе ни одного, ни второго. Отвечай или проиграл», — написал Шарлот, который уехал из РФ в Армению и сжег российский паспорт.

Информационное агентство «Informing»

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