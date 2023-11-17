Пища богов: Роспотребнадзор раскрыл, кому нельзя есть один из полезнейших в мире фруктов

Хурма — это настоящий кладезь полезных витаминов и элементов. Этот фрукт богат бета-каротином, который поддерживает красоту кожи и способствует хорошему зрению, как сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, хурма содержит значительное количество йода, что помогает нормализовать работу щитовидной железы. В составе этого фрукта также присутствуют железо, марганец, калий, витамины группы B, магний, пектин и фосфор.

Несмотря на многочисленные полезные свойства, следует употреблять эти плоды с осторожностью для людей с сахарным диабетом. Также рекомендуется ограничивать потребление хурмы людям с заболеваниями поджелудочной железы, особенно при обострении панкреатита.

Детям, женщинам в первые месяцы грудного вскармливания и людям, страдающим от запоров, тоже стоит воздержаться от употребления хурмы.