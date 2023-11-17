Появились первые детали новогоднего спецэпизода нового сезона «Папиных дочек»

Телесериал «Папины дочки. Новые», который вышел в сентябре 2023 года, готовится к выпуску новогоднего эпизода. Эта информация поступила из онлайн-кинотеатра Start и канала СТС, ответственных за проект.

В новогоднем эпизоде «Папиных дочек. Новогодние» зрители увидят, почему Веник решает не отправиться с семьей на Мальдивы, а вместо этого пригласить Машу и Тамару в отель на горнолыжном курорте в Подмосковье. Длительность новогоднего эпизода пока не разглашена.

Первый сезон «Папиных дочек» завершился, получив положительные отзывы от зрителей и критиков. Съемки второго сезона уже начались сразу после премьеры первого.