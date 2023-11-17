Пошел в мужской монастырь: Сын Пугачевой в сопровождении чужой женщины объявился в храме на Кипре

На видео, котрое было опубликовано в Сети, Алла Пугачева в сопровождении неизвестной женщины и своего 10-летнего сына посещает Киккский монастырь на Кипре.

Этот действующий православный мужской монастырь, расположенный высоко в горах, является местом хранения Киккской иконы Божией Матери, самой почитаемой православной святыни. Молятся ей для избавлении от напастей, ссор, помощи в делах.

Пугачева выбрала для похода в храм черную шляпу и черное платье в пол, в то время как ее сын, Гарри, был одет в уличном стиле и кроссовки. Назначение их посещения монастыря неизвестно.