Роспотребнадзор: Коронавирус не покидает организм после болезни

Коронавирус не полностью покидает организм человека после заражения, и он может оставаться в организме до 230 дней, особенно в мозге и кишечнике.

Руководитель Роспотребнадзора, Анна Попова, подчеркивает, что это способствует развитию постковидного синдрома, который характеризуется колоссальным вредом для здоровья.

Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО и доктор медицинских наук. Он говорит, что вирусы поддерживают иммуно-воспалительные процессы. Это и является причиной постковидного синдрома.

Коронавирус - инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Принадлежит к семейству коронавирусов. Заражение происходит через капли, выделяемые инфицированным человеком при кашле, чихании, дыхании, разговоре, воздушно-капельным путем. Возможна передача через контакт с загрязненными поверхностями.