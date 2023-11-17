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Роспотребнадзор: Коронавирус не покидает организм после болезни

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Роспотребнадзор: Коронавирус не покидает организм после болезни
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Коронавирус не полностью покидает организм человека после заражения, и он может оставаться в организме до 230 дней, особенно в мозге и кишечнике.

Руководитель Роспотребнадзора, Анна Попова, подчеркивает, что это способствует развитию постковидного синдрома, который характеризуется колоссальным вредом для здоровья.

Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО и доктор медицинских наук. Он говорит, что вирусы поддерживают иммуно-воспалительные процессы. Это и является причиной постковидного синдрома.

Коронавирус - инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Принадлежит к семейству коронавирусов. Заражение происходит через капли, выделяемые инфицированным человеком при кашле, чихании, дыхании, разговоре, воздушно-капельным путем. Возможна передача через контакт с загрязненными поверхностями.

Информационное агентство «Informing»

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