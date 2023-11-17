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Жизнь по-спартански: Дмитрий Песков пожаловался на очень бедную жизнь дочери за границей

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Жизнь по-спартански: Дмитрий Песков пожаловался на очень бедную жизнь дочери за границей
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Дмитрий Песков заявил, что его дочь ведет во Франции очень скромную жизнь. По словам представителя Кремля, Елизавета не была мажором никогда, а ее обучение за границей проходит в таких непростых условиях, что девушка живет по-спартански.

У нее была очень непростая жизнь, учеба, причем не только в России. Она во Франции училась, всегда жила там очень бедно, спартанских условиях, никогда не была мажором. Она преодолевала много трудностей, долго искала себя, слава Богу, сейчас  все устаканилось, уже все нормально. Стала изрядной карьеристкой, — отметил пресс-секретарь  президента России.

Информационное агентство «Informing»

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