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Агата Муцениеце поспешно распрощалась с Россией — актриса вынуждена остаться в Прибалтике

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Агата Муцениеце поспешно распрощалась с Россией — актриса вынуждена остаться в Прибалтике
Знаменитости
Источник фото: @agataagata

Актриса Агата Муцениеце объявила о неотложной необходимости покинуть Россию, направляясь в Латвию. В социальных сетях она раскрыла причины своего решения, связанные с навещанием родственников и преодолением трудностей, вызванных санкциями. По ее планам, поездка должна была состояться в конце ноября. 

Приходится преодолевать более сложные трудности

Агата собирается преодолеть путь на автомобиле, выражая сожаление по поводу необходимости провести 10 часов в дороге, пересекая границу пешком, искать другие транспортные средства для дальнейшего перемещения. Ранее она могла легко долететь на самолете за полтора часа, однако теперь ей приходится преодолевать более сложные трудности. 

В своем сообщении она выразила беспокойство по поводу того, что ее ожидает на границе, и подчеркнула изменения в своем подходе к поездкам. Сложности с поездкой в Прибалтику возникли из-за напряженного рабочего графика и судебных разбирательств с бывшим мужем, Павлом Прилучным, что затрудняло Агате найти подходящее время для такого путешествия.

Информационное агентство «Informing»

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