Наталья Подольская сурово высказалась против создания альтернативы «Евровидения»: Нужно что-то новое

Наталья Подольская поделилась своим мнением относительно идеи создания альтернативы конкурсу «Евровидение» в России. Певица выразила согласие с тем, что конкурсы способствуют объединению людей, но высказала мнение, что не следует заменять «Евровидение», а лучше создать что-то собственное и уникальное.

Не планирует участвовать в подобных конкурсах

Она поддержала идею разработки нового концепта, а не простого копирования существующих форматов. При этом Подольская подчеркнула, что она лично не планирует участвовать в подобных конкурсах.

«Любые творческие события – очень здорово, это вещи, объединяющие людей. Но не знаю, заменит ли и не знаю, нужно ли заменять. Просто нужно создать новое. Это красиво звучит. Я бы не делала замещение. Давайте создавать что-то новое, своё. Всегда с чего-то надо начинать. Я не хочу больше в конкурсах участвовать».