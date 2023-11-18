«Принцесса моя!»: Зепюр Брутян удивила фанатов новым заявлением о декретном отпуске

Жена прославленного российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян сообщила своим подписчикам в социальной сети, что она вышла из декретного отпуска. Актриса вернулась к работе всего через полгода после первых родов.
В своем микроблоге артистка опубликовала новую фотографию. Снимок был сделан на съемочной площадке.
Зепюр в настоящее время принимает участие в новом проекте. И это на фоне слухов о ее второй беременности.
«Выхожу красиво из декрета», — написала под снимком звезда.
Фанаты порадовались за свою любимицу. Отметился в комментариях и сам Прилучный. Под постом Павел написал:
«Принцесса моя!».