«Принцесса моя!»: Зепюр Брутян удивила фанатов новым заявлением о декретном отпуске

Жена прославленного российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян сообщила своим подписчикам в социальной сети, что она вышла из декретного отпуска. Актриса вернулась к работе всего через полгода после первых родов.

В своем микроблоге артистка опубликовала новую фотографию. Снимок был сделан на съемочной площадке.

Зепюр в настоящее время принимает участие в новом проекте. И это на фоне слухов о ее второй беременности.

«Выхожу красиво из декрета», — написала под снимком звезда.

Фанаты порадовались за свою любимицу. Отметился в комментариях и сам Прилучный. Под постом Павел написал:

«Принцесса моя!».