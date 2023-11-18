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Никита Михалков вышел из себя, говоря об СВО: «Это что? Это как?»

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Никита Михалков вышел из себя, говоря об СВО: «Это что? Это как?»
Знаменитости
Источник фото: соцсети Никиты Михалкова

Недавно Олеся Железняк призналась, что лишилась главной роли в одном из фильмов из-за поддержки СВО. На это отреагировал режиссер Никита Михалков.

По словам народного артиста РСФСР, который высказался во время пресс-конференции на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, он возмущен до глубины души.

Железняк лишили роли

Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк не была утверждена на главную роль, поскольку ее партнер отказался с ней в одном фильме играть. Его роли не лишают, а только Олесю… Это что? Это как?

Напоследок Михалков попросил людей проснуться, пока не поздно.

Информационное агентство «Informing»

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