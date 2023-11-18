Григорий Лепс проигнорировал родную дочь — оставил одну в трудную минуту

Григорий Лепс дал оценку актерским талантам дочери Инги. Исполнитель высказался во время беседы с репортерами Пятого канала на гала-концерте, который посвящен столетию российского композитора Исаака Шварца.

«Неплохие, хотя образование у нее не совсем актерское. Актерское образование второстепенное. Ее муж довольно известный театральный деятель, ставит спектакли, занимается профессионально этим давно, у него неплохо получается, насколько слышал», — сказал артист.

Также Лепс подчеркнул, что он никогда не был на постановках мужчины, однако в ближайшее время планирует исправить эту ситуацию.

Не мог Григорий посетить премьеру спектакля с дочерью и поддержать наследницу в трудную минуту, поскольку на тот момент был сильно занят.