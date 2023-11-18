Стало известно, как были сломаны карьеры популярных в СССР актрис

Жизнь многих советских актрис не была беззаботной, пишет издание «АиФ». Многие артистки, снявшись в нескольких фильмах, становились навсегда заложницами экранного образа. Некоторым из них после окончания съемок предложения о других ролях больше не поступали.

В фильме «Семиклассники» 1937 года главную роль исполнила Лидия Драновская. Но эта картина не понравилась Иосифу Сталину. В итоге Лидия оказалась за бортом киноиндустрии, вскоре о ней забыли.

Осудили на 25 лет

Зоя Федорова была популярной в СССР актрисой, хотя в 1946 году ее карьера закончилась. Артистку заподозрили в шпионаже, осудив на 25 лет. Некоторое время она провела в лагере, позже ее реабилитировали.

Карьера и жизнь актрисы Екатерины Савиновой рухнула после того, как она отказала режиссеру и дала ему пощечину. Звезда кино умерла довольно рано, на 43-м году жизни. Причина смерти в столь молодом возрасте - бруцеллез.