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Без пластики: Сильно помолодевшая актриса Удовиченко поразила обновленным лицом в 68 лет

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Без пластики: Сильно помолодевшая актриса Удовиченко поразила обновленным лицом в 68 лет
Знаменитости
Источник фото: соцсети Ларисы Удовиченко

На премьере кинофильма «Легенда о самбо» появилось много знаменитостей. Среди них актриса Лариса Удовиченко. 

Женщин приятно удивила поклонников своим внешним видом. Артистка в свои 68 лет выглядела минимум на 15 лет моложе. При этом Удовиченко уверяет, что помолодела без проведения пластических операций. 

Лариса проделала курс биоревитализации

Народная артистка РФ, как говорит косметолог Тамара Мамиконян, провела несколько косметологических процедур. По словам специалиста, Лариса проделала курс биоревитализации, коллагенотерапии. Также не исключено, что она воспользовалась ботулинотерапией вокруг глаз.

Информационное агентство «Informing»

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