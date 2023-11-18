«Бомбезная»: Елена Летучая приятно удивила поклонников своими упругими бедрами

Внешний вид, а также физическая форма Елены Летучей вызывает у поклонников восхищение. Ведущая в очередной раз решила показать фанатам свою спортивную фигуру. Теледива, которой, к слову, исполнилось 44 года, продемонстрировала упругие бедра на отдыхе.

Летучая любит путешествовать

Не секрет, что Елена очень любит путешествовать и отдыхает часто в теплых краях в компании своего любимого мужа. Звезда поделилась в микроблоге новым снимком. Она облачилась в черный купальник и была запечатлена в кадре на фоне бассейна. Летучая дополнила свой образ солнцезащитными очками и нюдовой помадой. Волосы она решила собрать в пучок.

Источник фото: @elenapegas

В комментариях подписчики назвали знаменитость настоящей моделью и восхитились в очередной раз ее привлекательным телом.