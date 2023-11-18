59-летняя певица Азиза завела молодого любовника, разница в возрасте составляет 30 лет

В минувшем году певица Азиза вышла замуж за Алессандро Лортэ. Итальянец очень красиво ухаживал за звездой, задаривал артистку подарками, осыпал комплиментами, однако в определенный момент пошло что-то не так и отношения исчерпали себя. Лортэ решил уехать в Италию.

После ссоры с женой он год живет за границей. Азиза к супругу не поехала. Она приняла решение остаться на родине. В России знаменитость стала строить с нуля новую жизнь.

«Сейчас есть один молодой человек, который не из Италии. У нас разница 30 лет», — сообщила 59-летняя Азиза на канале «Россия 1».

Как отметили фанаты, любовнику исполнительницы, по ее утверждению, всего 29 лет и он ей годится в сыновья. С Алессандро певица планирует вскоре подать на развод. Пока что у нее нет времени приводить в порядок бумаги, поэтому официально все еще находится замужем, пишет teleprogramma.