«Они уже отстой»: Лайма Вайкуле дала характеристику популярным артистам из России

Лайма Вайкуле в негативном ключе высказалась о некоторых звездах российского шоу-бизнеса. Как отметила латвийская знаменитость, многие возрастные артисты уже давно не популярны в России. Более того, их не хочет слушать современная молодежь.

По информации WomanHit.ru, Филипп Киркоров и Николай Басков, как говорит Вайкуле, давненько утратили былую популярность, особенно у молодых людей. Лайма добавила, что ее также вряд ли будут слушать представители молодого поколения.

«У них нет уже ни Баскова, ни Киркорова. Для молодых людей это уже отстой. Я в том числе. Понимаете? У них свое», — заявила народная артистка Латвийской Республики.