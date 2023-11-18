Истощавшая юмористка Елена Воробей призналась, что похудела из-за болезни: Ничего не помогало

Елена Воробей сбросила 13 кг, пишет starhit.ru. Сперва звезда прибегала к спортзалу и диетам, однако ничего не помогало, в итоге решила отправиться к эндокринологу. Актриса отметила, что «никакой самодеятельности» в вопросах здоровье быть не может. После проведенного обследования выяснилось, что недомогания и кардиопроблемы юмористки связаны с щитовидной железой.

Первые месяцы были очень тяжелыми

Эндокринолог подобрал лекарства, включая препарат, которым пользуются многие звезды. Принимать лекарство нужно обязательно в комплексе с физическими нагрузками. Первые месяцы были очень тяжелыми из-за побочных эффектов. В день Елена проходила не менее 15 тысяч шагов либо занималась на велотренажере. Воробей также отказалась от фруктов и овощей, капусты, копченостей, соления и хлеба, который заменила хлебцами.