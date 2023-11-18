СМИ рассказали, как Ротару скрывала заработанные в РФ гонорары

София Ротару не любит афишировать частную жизнь. Советская певица считалась одной из самых популярных артисток в России. Она, заработала немало крупных гонораров, о которых рассказывает «Царьград».

Ротару просила платить наличными в долларах

По сведениям экс-директора Софии Михайловной Ольги Коняхиной, она предпочитала не платить налоги. Заработанные деньги за выступления Ротару просила платить наличными в долларах. При этом сообщается, что документов она не подписывала. Все было на устных договоренностях. Весь оборот в строжайшем секрете.

«Записывать суммы было не позволительно. Чтобы не было никаких бумаг и цифр. Она говорила, что никто и никогда не должен знать о заработках», - утверждает Коняхину.