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СМИ рассказали, как Ротару скрывала заработанные в РФ гонорары

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СМИ рассказали, как Ротару скрывала заработанные в РФ гонорары
Знаменитости
Источник фото: @sofiarotaru.official

София Ротару не любит афишировать частную жизнь. Советская певица считалась одной из самых популярных артисток в России. Она, заработала немало крупных гонораров, о которых рассказывает «Царьград». 

Ротару просила платить наличными в долларах

По сведениям экс-директора Софии Михайловной Ольги Коняхиной, она предпочитала не платить налоги. Заработанные деньги за выступления Ротару просила платить наличными в долларах. При этом сообщается, что документов она не подписывала. Все было на устных договоренностях. Весь оборот в строжайшем секрете. 

«Записывать суммы было не позволительно. Чтобы не было никаких бумаг и цифр. Она говорила, что никто и никогда не должен знать о заработках», - утверждает Коняхину.

Информационное агентство «Informing»

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