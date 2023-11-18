Информинг » Знаменитости » Ксения Собчак похвасталась эксклюзивным подарком от мужа: «Гнилые доски»

Ксения Собчак похвасталась эксклюзивным подарком от мужа: «Гнилые доски»

Image 16+
Ксения Собчак похвасталась эксклюзивным подарком от мужа: «Гнилые доски»
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак рассказала о подарке, который ей преподнес Константин Богомолов.

Отметим, недавно светская львица отпраздновала 42-летие. На праздник теледива облачилась в роскошное платье, стоимость которого превышает 900 тыс. рублей. Наряд является детищем популярного бренда Schiaparelli.

В этот день скандально известную журналистку окружали родные и близкие люди. Недавно Ксения похвасталась, что ей подарил любимый супруг. Она показала большую картину с оригинальной надписью. На ней была изображена женщина, которая напоминала Фаину Раневскую. Надпись гласит:

«Женщины – не слабый пол. Слабый пол – гнилые доски».

Как призналась Собчак, пока что презент стоит на полу. Хотя телеведущая отметила, что любит ставить картины именно так.

Информационное агентство «Informing»

Сын Градского Даниил оказался шокирован дневником Марины Коташенко

Сын Градского Даниил оказался шокирован дневником Марины Коташенко

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Максимально поношенные»: Наталья Штурм не брезгует продавать чужим мужчинам свои трусы

Сегодня, 19:08

«Ушел к коварной обольстительнице»: Юлия Проскурякова на всю страну сообщила о разводе

Сегодня, 19:08

Опубликован список уехавших артистов, которые никак не могут продать свою недвижимость в РФ

Сегодня, 18:33

35 тысяч рублей пенсии и дорогие лекарства: 88-летняя актриса Наталья Фатеева бедствует на старости лет

Сегодня, 16:23

Ценник взлетел до небес: Певец SHAMAN утер нос Киркорову и Лепсу

Сегодня, 16:18

Один из главных русских писателей поддержал Данилу Козловского: Это натуральная травля

Сегодня, 16:13

Концерт Тимы Белорусских в Москве завершился скандалом с поклонниками: час ожидали, концерт продолжался чуть более часа

Сегодня, 15:13

Ксения Собчак похвасталась эксклюзивным подарком от мужа: «Гнилые доски»

Сегодня, 14:28

СМИ рассказали, как Ротару скрывала заработанные в РФ гонорары

Сегодня, 13:58

Истощавшая юмористка Елена Воробей призналась, что похудела из-за болезни: Ничего не помогало

Сегодня, 13:48

Стало известно, куда исчез Друзь после скандала на Первом канале

Сегодня, 13:43

«Они уже отстой»: Лайма Вайкуле дала характеристику популярным артистам из России

Сегодня, 13:08

59-летняя певица Азиза завела молодого любовника, разница в возрасте составляет 30 лет

Сегодня, 13:03

Без пластики: Сильно помолодевшая актриса Удовиченко поразила обновленным лицом в 68 лет

Сегодня, 12:48

«Бомбезная»: Елена Летучая приятно удивила поклонников своими упругими бедрами

Сегодня, 12:38

Стало известно, как были сломаны карьеры популярных в СССР актрис

Сегодня, 12:18

Григорий Лепс проигнорировал родную дочь — оставил одну в трудную минуту

Сегодня, 11:18

Никита Михалков вышел из себя, говоря об СВО: «Это что? Это как?»

Сегодня, 11:13

Наталья Подольская сурово высказалась против создания альтернативы «Евровидения»: Нужно что-то новое

Сегодня, 09:23

«Принцесса моя!»: Зепюр Брутян удивила фанатов новым заявлением о декретном отпуске

Сегодня, 09:23

Новости партнеров
2023
ru-RU