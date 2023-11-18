Ксения Собчак похвасталась эксклюзивным подарком от мужа: «Гнилые доски»

Ксения Собчак рассказала о подарке, который ей преподнес Константин Богомолов.

Отметим, недавно светская львица отпраздновала 42-летие. На праздник теледива облачилась в роскошное платье, стоимость которого превышает 900 тыс. рублей. Наряд является детищем популярного бренда Schiaparelli.

В этот день скандально известную журналистку окружали родные и близкие люди. Недавно Ксения похвасталась, что ей подарил любимый супруг. Она показала большую картину с оригинальной надписью. На ней была изображена женщина, которая напоминала Фаину Раневскую. Надпись гласит:

«Женщины – не слабый пол. Слабый пол – гнилые доски».

Как призналась Собчак, пока что презент стоит на полу. Хотя телеведущая отметила, что любит ставить картины именно так.