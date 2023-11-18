Концерт Тимы Белорусских в Москве завершился скандалом с поклонниками: час ожидали, концерт продолжался чуть более часа

В московском клубе Atmosphere выступил молодой музыкант Тима Белорусских. Фанаты, пришедшие на его концерт, оказались недовольны и требуют как минимум извинений. Артиста упрекают в опоздании, и не только.

Опоздал на час

На афише концерта Тимы было указано, что выступление начнется в 19.00. Однако музыкант опоздал. Причем, заставил зрителей томиться в ожидании в компании малоизвестных диджеев не каких-то десять минут или четверть часа. По данным SHOT , концерт начался с задержкой на час.

Позволить себе так опаздывать могут только немногие знаменитости - звезды первой величины.

Концерт был коротким

Но это еще не все нарекания со стороны зрителей на Белорусских. Их возмутило, что концерт исполнителя был слишком коротким - он пел на сцене немногим более часа.

Теперь они требуют, чтобы певец принес извинения и больше так никогда не поступал.