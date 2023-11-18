Один из главных русских писателей поддержал Данилу Козловского: Это натуральная травля

Один из главных русских писателей последнего времени Александр Цыпкин заявил, что он поддерживает Данилу Козловского, на которого объявлена настоящая травля. Несмотря на то, что актеру сейчас нелегко, он смог выстоять и доказал свою правоту, пишет Царьград.

Там много несправедливости

«Там много несправедливости. Начали писать, что живет в США, хотя живет в России. Ездит в Америку к дочери. Много несправедливого. Я очень рад, что он сумел выиграть суд. Это натуральная травля, которая основана на лживом утверждении», - высказался Цыпкин.

Важно напомнить, что на артиста посыпалось много гневных комментариев после того, как он разместил критический пост после начала специальной военной операции в Украине.