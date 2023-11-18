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Ценник взлетел до небес: Певец SHAMAN утер нос Киркорову и Лепсу

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Ценник взлетел до небес: Певец SHAMAN утер нос Киркорову и Лепсу
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Ярослав Дронов (псевдоним SHAMAN) решил повысить ценник за выступление на новогоднем корпоративе, пишет Super.

Исполнитель просит 11 миллионов рублей 

Так, стоимость выступления артиста-патриота взлетела до небес и увеличилась в два раза. Вместо прежних 5 миллионов рублей исполнитель просит 11 миллионов рублей. 

Наиболее востребованными звездами нынче считают певицу Полину Гагарину, исполнителя Григория Лепса, рэперов Басту и Тимати, а также поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. За выступления артистов заказчику нужно отдать от 7 до 10 миллионов рублей. 

К слову, SHAMAN стал популярным полтора года назад. Сейчас композиции и видеоклипы Дронова собирают миллионы просмотров.

Информационное агентство «Informing»

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