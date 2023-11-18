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Ссора с Петросяном и пауза из-за СВО: где сейчас дуэт «Новые русские бабки»

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Ссора с Петросяном и пауза из-за СВО: где сейчас дуэт «Новые русские бабки»
Знаменитости
Источник фото: @new_rus_babki

«Новые русские бабки» - популярный комический дуэт Игоря Касилова и Сергея Чванова. Но артисты неожиданно пропали с экранов. Где сейчас дуэт и как сложилась его судьба, рассказывает News.ru.

Сотрудничество «Новых русских бабок» с Евгением Петросяном окончилось в 2009 году. Поговаривают, за кулисами произошел конфликт, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Артисты гастролируют по городам России

После начала СВО развлекательные программы убрали с экранов. Касилов и Чванов также взяли медийную паузу. Они перестали вести аккаунты в социальных сетях. Хотя артисты гастролируют по городам России. Они уже провели концерт в Брянске, Серпухове, Обнинске, Петропавловске-Камчатском, Рязани. 22 ноября состоится выступление коллектива в Великих Луках, а на 25 ноября запланирован концерт в Смоленске. 8 декабря они появятся на сцене Тюмени, а 17 декабря посетят Курган.

Информационное агентство «Informing»

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