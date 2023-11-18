Опубликован список уехавших артистов, которые никак не могут продать свою недвижимость в РФ

Портал News.ru составил список уехавших из России звезд, которые никак не могут продать недвижимость в РФ.

Максим Покровский*

Среди них лидер рок-группы «Ногу свело!». Максим Покровский* дольше всех продает 4-комнатную квартиру на 110 квадратных метров после эмиграции. Просит за недвижимость он 25,7 млн рублей. Дом расположен недалеко от метро «Митино».

Андрей Макаревич*

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* продавал российскую недвижимость около полугода, но решил в итоге ее переписать на членов семьи. Ее стоимость порядка 27 млн рублей.

Светлана Лобода

Не может продать недвижимое имущество Светлана Лобода. Стоимость дома артистки на момент продажи составляла 650 млн рублей. Общая площадь роскошного особняка - 1400 квадратных метров. Он расположен в охраняемом коттеджном поселке.

Константину Меладзе повезло. Он удачно продал свой особняк на Рублевке. За дом композитор получил 350 млн рублей. Его площадь 700 квадратов.

* Лицо, признанное иноагентом в России