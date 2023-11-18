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«Ушел к коварной обольстительнице»: Юлия Проскурякова на всю страну сообщила о разводе

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«Ушел к коварной обольстительнице»: Юлия Проскурякова на всю страну сообщила о разводе
Знаменитости
Источник фото: @uliavoice

Жена Игоря Николаева не носит обручальное кольцо

Жена Игоря Николаева, похоже, больше не хочет оставаться в тени известного супруга. Поговаривают, в семье часто возникают ссоры из-за того, что артистка меньше времени занимается домом и ребенком, а больше уделяет карьере. В подтверждение этому на тусовках певица в последнее время начала появляться одна. Более того, она не носит обручальное кольцо. 

Как тут можно не привести в качестве доказательства подозрений слова ее героини, которая лишилась беззаботной жизни за спиной неверного, хотя далеко не бедного мужа, который ушел к коварной обольстительнице. 

Как пишет «7дней«, Проскурякова снялась в новом фильме »Слезы осушит ветер». 

«Я недавно развелась», — заявила Ольга с экрана, которую сыграла Проскурякова.

Как отметили зрители, мелодрама является очень приятной для просмотра.

Информационное агентство «Informing»

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