«Максимально поношенные»: Наталья Штурм не брезгует продавать чужим мужчинам свои трусы

Звезда 90-х Наталья Штурм нашла, чем можно эпатировать публику. Артистка рассказала «Пятому каналу», что продает в Интернете нижнее белье за немалые деньги. Цена трусов певицы зависит от степени их поношенности. Средний ценник - 400 евро за штуку. Покупатели предлагают большие деньги за ее трусы.

Намеренно она никого не ищет

Продажу поношенного нижнего белья Наталья называет «мировым трендом». Штурм добавила, что в Сети ее просят продать максимально изношенное белье. «Коллекционеры» узнают у звезды, кто еще из знаменитостей продает этот предмет одежды. По словам артистки, намеренно она никого не ищет, хотя мужчины сами очень часто делают предложения.