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Ксения Собчак призналась, что Филипп Киркоров не перестает ее удивлять своими талантами

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Ксения Собчак призналась, что Филипп Киркоров не перестает ее удивлять своими талантами
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Ксения Собчак, несмотря на многолетнюю дружбу с Филиппом Киркоровым, призналась, что поп-король не перестает ее удивлять своими талантами. В своем Телеграме журналистка выложила ролик, где артист показывает карточные фокусы в одном из ресторанов.

То, что он карточные фокусы показывает, узнала лишь вчера

«Много лет дружу с Филиппом, налетала с ним много часов, однако то, что он карточные фокусы показывает, узнала в ресторане Сахалин лишь вчера», - говорит ведущая.

В кадре видно, что поп-король угадывает цвет карточной масти и уверяет, что чувствует цвета. Киркоров, перемешивая колоду карт, предсказывает цвет карты, будь то черная либо красная, пишет «Рамблер».

Информационное агентство «Informing»

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