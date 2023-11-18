Ксения Собчак призналась, что Филипп Киркоров не перестает ее удивлять своими талантами

Ксения Собчак, несмотря на многолетнюю дружбу с Филиппом Киркоровым, призналась, что поп-король не перестает ее удивлять своими талантами. В своем Телеграме журналистка выложила ролик, где артист показывает карточные фокусы в одном из ресторанов.

То, что он карточные фокусы показывает, узнала лишь вчера

«Много лет дружу с Филиппом, налетала с ним много часов, однако то, что он карточные фокусы показывает, узнала в ресторане Сахалин лишь вчера», - говорит ведущая.

В кадре видно, что поп-король угадывает цвет карточной масти и уверяет, что чувствует цвета. Киркоров, перемешивая колоду карт, предсказывает цвет карты, будь то черная либо красная, пишет «Рамблер».