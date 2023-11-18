О деталях райдера рассказала певица Валерия: изоляция мужа и машина без пробега

О деталях райдера рассказала певица Валерия Станиславу Ярушину. Артистка включила пункт об изоляции мужа Иосифа Пригожина.

Он работает, все время с телефоном, мне нельзя уединиться

«Мы просим всегда двухкомнатный номер. С моим супругом в одной комнате тяжеловато находиться. Он работает, все время с телефоном, мне нельзя уединиться, послушать, почитать, свои дела поделать. На день нужно нас изолировать», — сказала Валерия.

Певица добавила, что запрашивает машину без пробега, которая «на дороге не развалится». Организаторы также обязаны подготовить для звезды творог, овощи, мед, воду, чай, кефир. Не ест знаменитость конфеты, колбасу, хотя мясную нарезку любит ее муж.