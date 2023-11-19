«Не остался без работы»: у Максима Галкина запланирован европейский тур

В ближайшее время Максим Галкин* (иноагент в РФ) выступит перед европейскими зрителями. Он вынужден оставит жену и двоих детей ради запланированных гастролей.

Гастроли пройдут в Швейцарии и Испании

В декабре состоится выступление артиста в Швейцарии. 4 декабря он выступит в Женеве. Цена билета - 161-201 швейцарских франков. В Цюрихе концерт пародиста пройдет 5 декабря. Билеты стоят немного дешевле - от 59 до 1999 швейцарских франков. После поездки в Швейцарию супруга Примадонны ждет Испания. Там Галкин проведет аж 3 концерта - в Барселоне, Марбелье, Аликанте. За билет на концерт комика придется отдать минимум 49 евро. Максимальная стоимость билета - 249 €.