Судьба или проклятие: умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Актер Иосиф Кошелевич, известный ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни. О его смерти пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Александринского театра. Причина смерти не раскрывается.

Кошелевич родился 20 августа 1949 года. 16 лет работал в Русском драматическом театре им. Вургуна (Азербайджан). После этого трудился в Александринском театре Петербурга 35 лет.

Помимо «Улицы разбитых фонарей», умерший актер играл в «Ментовских войнах-2», «Опере. Хроники убойного отдела», а также в сериале «Литейный» и многих других.