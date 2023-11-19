Стало известно, кто покинул шоу «Последний герой. Остаться семьей» в четвертом выпуске

Шоу «Последний герой. Остаться семьей», которое выходит на канале ТВ-3, снова удивляет телезрителей. В четвертом выпуске покинул проект неожиданный участник.

Новый выпуск не обошелся без интриг и эмоций. Анна Седокова и Алексей Лукин решили сменить команды. В конце концов команда «Тигров» выбирала участника, который уйдет домой.

Певец Ираклий захотел, чтобы участники проголосовали за него. Артист в очередной раз сильно травмировался. Он не может даже нормально ходить. В итоге исполнитель покинул проект.

Как признался он позже, никто заранее не знал о его решении.