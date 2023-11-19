В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили три киноляпа с сапогами и коромыслом

В кинофильме «Белое солнце пустыни», который вышел на экраны в 1970 году, нашли сразу три киноляпа. О данных оплошностях пишет сегодня портал РБК.

В одной сцене Настасья - супруга Павла Верещагина - бежит к воде. Она в это время одета в короткие сапоги. Но в следующем кадре уже почему-то босая.

Катерина Сухова, которая является женой главного героя Сухова, несет коромысло. Видно, что в ведрах вода отсутствует либо заполнены они всего до середины. Когда женщину показали крупным планом, можно заметить, что вода буквально льется из ведер через край.

Помимо того, спасенные супруги Абдуллы не знали русского языка. Но через сутки они на нем прекрасно разговаривали.