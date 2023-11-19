Певица Лолита вспомнила о своей бурной молодости: роковые ошибки и бывший парень

Недавно Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о прошлом. Она стала гостьей телешоу «Суперстар!», испытав сильную ностальгию. Передача оказалась особенной, поскольку приурочена к юбилею артистки, которая 14 ноября праздновала 60-летие.

Были сильные чувства

Лолита вспомнила, как прошла ее молодость, какие ошибки совершила. Заговорила звезда о своем бывшем возлюбленном. В молодости у певицы были к молодому человеку сильные чувства.

На воспоминания Милявская решилась после выступления Екатерины Суржиковой, которая спела хит «Жить для тебя». По мнению артистки, участница исполнила эту композицию без особого надрыва из-за того, что ее личная жизнь так и не была устроена. Посмотреть интервью певицы можно в новом выпуске передачи.