Известен победитель вокального телешоу «Суперстар»: имя счастливчика назвал Стас Пьеха

Стас Пьеха решился на смелый поступок. Он назвал имя победителя телешоу «Суперстар!».

Алексей Гоман в новом выпуске исполнил трек Лолиты «Ориентация Север». Как отметил после выступления певец, ему было тяжело петь хит такой известной артистки. Многие члены жюри отметили, что парень справился с задачей и приятно их поразил. Пьеха еще более похвально высказался касательно участника.

«Человек воспринимался певцом не такого масштаба, каким на самом деле является. Надеюсь, нас смотрит большое количество людей. У Лехи есть все для того, чтобы стать победителем шоу», — заявил Стас.