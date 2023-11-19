49-летняя певица Черникова покинула вокальное телешоу «Суперстар-4»

В 3-м выпуске нового сезона музыкального телешоу «Суперстар!» ушла певица Лариса Черникова. Темой выпуска стали песни певицы Лолиты, которая отметила недавно 60-летие.

Несомненными лидерами стали Алексей Гоман и Алексей Глызин. Они сумели набрать 8 баллов. Лариса Черникова и Татьяна Маркова получили от жюри всего по 4 балла.

Черникова покинула шоу

Черникова за прошедшие три недели собрала меньше всего баллов. По правилам проекта, судьи один раз за весь сезон могут спасти выбывшего участника, если все за это единодушно проголосуют. Но в этот раз члены жюри не пришли к единому решению, поэтому Черникова покинула шоу.