Умерла Татьяна Стрельцова: названа причина смерти советской актрисы

Стала известна причина кончины известной киргизской и советской актрисы Татьяны Стрельцовой. Об этом пишет сегодня новостное издание ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы президента Киргизии Садыра Жапарова.

Как оказалось, 70-летняя актриса умерла после борьбы с продолжительной болезнью. При этом ни характер заболевания, ни обстоятельства смерти не раскрываются. Информация об уходе из жизни артистки появилась 17 ноября на портале.

Интересно: родилась Стрельцова 15 февраля 1953 года в Казахской ССР. В 1972 году будущая кинозвезда окончила Театральную студию, расположенную при Государственном русском драматическом театре имени Крупской. После учебы стала работать в Киргизском русском театре драмы. Карьера знаменитости оказалась плодотворной.