Киркоров показал холостяцкую квартиру, где проводит время с любовницей: секретная спальня и кухня на пульте

Филипп Киркоров признался, что имеет новые отношения, в которых чувствует себя счастливо. Встречается поп-король со своей любовницей не в роскошном загородном особняке, где живет с детьми, а в холостяцкой квартире, которая находится в Филипповском переулке столицы. Туда артист переехал вскоре после официального развода с Аллой Пугачевой.

Квартира полна тайн и загадок

В личном блоге певец решил показать впервые жилье. Квартира имеет 260 квадратных метров, полна тайн и загадок. Кабинет Киркорова, к примеру, является копией кабинета Дэвида Копперфильда. Если нажать потайную кнопку в шкафу, открывается потайная дверь в роскошную спальню. За шторами в столовой спряталась кухня. Раскрывается комната после нажатия кнопки пульта управления, пишет Телеграмма.