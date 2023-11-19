Вайкуле раскрыла возможное место переезда Пугачевой: «Самая дальняя точка»

Алла Пугачева вместе с семьей спокойно жили в Израиле. Но внезапно началось вторжение ХАМАС и некоторое время Примадонна с детьми была вынуждена прятаться в бомбоубежище.

Как призналась Лайма Вайкуле, она очень сильно переживала за друзей. Когда артистка узнала о боевых действиях, она набрала Пугачеву, но та ответила, что все в порядке и попросила не волноваться. Также исполнительница предположила, куда Алла Борисовна может улететь после пребывания на Кипре.

«В Австралию нужно улетать. Самая дальняя точка. Но неизвестно, насколько и это безопасное место», – отметила Вайкуле.